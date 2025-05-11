Інтерфакс-Україна
Події
18:26 11.05.2025

Катар готується подарувати Трампу "Літаючий палац" - ЗМІ

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Адміністрація Трампа готується прийняти від королівської сім'ї Катару реактивний літак Boeing 747-8, відомий як "літаючий палац", його використовуватимуть як новий Air Force One до кінця президентського терміну Дональда Трампа, повідомляє ABC News у неділю.

"Про подарунок, як очікується, буде оголошено наступного тижня, коли Трамп відвідає Катар під час своєї першої зарубіжної поїздки під час другого терміну", - пише ABC News, посилаючись джерела, знайомі із планами.

Як повідомлялось, у лютому Трамп вже оглянув літак, що відомий як "літаючий палац" завдяки розкішному оздобленню, коли той стояв у аеропорту Вест-Палм-Біч.

Теги: #катар #літак #трамп #сша

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