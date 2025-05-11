Пасажиропотік за тиждень знизився на 7,9%

Пасажиропотік через український кордон на тижні з 3 по 9 травня зменшився на 7,9% – до 513 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Згідно із ними, потік на в’їзд скоротився на 13,3% – з 270 тис. до 213 тис., тоді як на виїзд – на 2,8%, з 287 тис. до 279 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на цьому тижні, зменшилася зі 126 тис. до 124 тис, тоді як потік машин із гуманітарними вантажами – з 546 до 498.

Як вказує Держприкордонслужба, у цю неділю станом на 15:00 на кордоні із Польщею черги були на пунктах пропуску (ПП) "Устилуг" – 40 авто та "Краківець" – 30. На кордоні із Словаччиною у ПП "Ужгород" стояло 10 машин, тоді як на кордоні із Угорщиною невелика черга в 5 авто була тільки на ПП "Тиса".

Сумарні показники перетину кордону людьми цього року більше минулорічних, коли Великдень для православних та греко-католиків прийшовся на 5 травня: тоді за подібні сім днів з України виїхало 248 тис. та в'їхало 198 тис. людей, потік машин становив 111 тис. Але тоді чистій відтік склав 50 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як за третій - на 187 тис., а з початку четвертого зафіксований чистий відтік 8 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті знову оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 17 квітня 2025 року оцінювалась в 6,358 млн, а загалом у світі - у 6,918 млн, що на 15 тис. менше, ніж на 20 березня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на кінець минулого року, 3,669 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО).