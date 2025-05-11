Мерц: Припинення вогню зробить реальні переговори можливими

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що Москва погодиться на 30-денне припинення вогню, що "зробить реальні переговори можливими".

"Ми очікуємо, що Москва зараз погодиться на припинення вогню, що зробить реальні переговори можливими в першу чергу. Спочатку зброя повинна замовкнути, а потім можна починати переговори", - написав він у соцмережі Х у неділю.

Він зазначив, що у суботу в Києві "разом з нашими партнерами ми закликали до 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів. Україна погодилася на це без жодних "якщо" чи "але"".

При цьому Мерц наголосив, що сигнали РФ про готовність до переговорів, це хороший знак. "Але цього аж ніяк не достатньо", - додав він.