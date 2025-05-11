Туск: Світ чекає від Путіна однозначного рішення про безумовне припинення вогню

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Світ чекає від Володимира Путіна "однозначного рішення" про негайне та безумовне припинення вогню, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи пропозицію очільника Кремля про двосторонні переговори з Україною з 15 травня.

"У відповідь на наше звернення росіяни запропонували мирні переговори з 15 травня. Світ, однак, чекає однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню. Україна готова. Жертв більше не буде", - написав він у соціальній мережі Х у неділю.

Як повідомлялося, у відповідь на заяви лідерів Коаліції охочих з Україною з вимогою до РФ щодо 30-денного перемир’я з 12 травня, Володимир Путін його проігнорував, запропонувавши 15 травня прямі переговори РФ з Україною на основі начебто домовленостей у Стамбулі у квітні 2022 р.

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі після онлайн зустрічі Коаліції охочих в Києві у суботу підкреслили, що у випадку відмови Москви від припинення вогню проти Росії будуть посилені санкції, а підтримка України збільшиться. За їх словами, така позиція скоординована із США.

Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на події 10 травня: "Потенційно великий день (great day) для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", як ми сподіваємося, закінчиться", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social у неділю зранку за Києвом.