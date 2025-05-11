Інтерфакс-Україна
Події
12:58 11.05.2025

Дощі, нічні заморозки в більшості регіонів України у понеділок, у високогір'ї Карпат сніг

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Дощі, нічні заморозки в більшості регіонів України у понеділок, у високогір'ї Карпат сніг
Фото: Unsplash

У понеділок, 12 травня, у більшості південних, центральних та східних областей помірні, вночі на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями значні дощі; на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту, на заході та Житомирщині і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві 12 травня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 12 травня найвища температура вдень була  28,9 в 2013р., найнижча вночі  -2,4 в 1900р.

У вівторок, 13 травня, вночі без опадів, лише на півдні та сході, вдень в Україні невеликі дощі.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У Києві 13 травня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.

Теги: #прогноз_погоди #заморозки

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