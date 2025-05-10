З початку доби Сили оборони відбили 117 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

" З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Противник завдав 36 авіаційних ударів, скинувши 51 КАБ, здійснив 891 удар дронами-камікадзе та 2943 обстріли позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 38 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24106