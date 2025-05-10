Інтерфакс-Україна
Події
22:32 10.05.2025

Лідери Коаліції охочих домовилися про санкції у разі відмови РФ від припинення вогню - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський оприлюднив у офіційному телеграм-каналі спільну заяву лідерів Коаліції охочих за підсумками зустрічі в Києві у суботу.

Окрім умов висунутої до РФ пропозиції розпочати з понеділка 12 травня повного припинення вогню терміном на 30 днів, заява містить узгоджений план дій України, європейських партнерів і США на випадок відмови Путіна.

"Якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот", - йдеться в підсумковій заяві лідерів Коаліції охочих.

Окрім того вони заявили про домовленість ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його з санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати.

Також в заяві міститься домовленість обговорити питання ефективного використання заморожених російських активів на наступному саміті G7 і продовжити роботу в цьому напрямку.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14174

Теги: #коаліція #рф #санкції #зеленський

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