Інтерфакс-Україна
Події
13:21 10.05.2025

Петиція проти обʼєднання Департаменту освіти та Департаменту молоді та спорту КМДА набрала необхідні голоси

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Петиція проти обʼєднання Департаменту освіти та Департаменту молоді та спорту КМДА набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом не приймати рішення про оптимізацію діяльності Департаменту освіти і науки та Департаменту молоді та спорту шляхом обʼєднання, набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 27 березня і станом на 10 травня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Ми, мешканці міста Києва, звертаємося до вас із проханням переглянути проєкт рішення Київської міської ради "Про оптимізацію діяльності Департаменту освіти і науки та Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"… Ми переконані, що таке рішення може завдати шкоди розвитку молоді та спорту в нашому місті", - йдеться в тексті петиції.

Теги: #кмда #петиція

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