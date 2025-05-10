Інтерфакс-Україна
Події
09:44 10.05.2025

Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

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Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

За 9 травня росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще дві людини отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм у суботу.

За його інформацією, загинула людина у Рівному Мирноградської громади і Сіверську (Бахмутський район).

"Краматорський район. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 7 будинків. У Миколайпіллі Дружківської громади поранено людину. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки і газогін", - йдеться у повідомленні.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 170 людей, у тому числі 25 дітей.

Теги: #донеччина #обстріли

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