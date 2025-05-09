ЄС спрямував €1 мільярд з надприбутків від російських активів на оборонну промисловість України - Умєров

Європейська комісія підписала угоду з урядами низки країн ЄС про направлення 1 млрд євро з надприбутків від заморожених російських активів для оборонної промисловості України, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"ЄС направив 1 млрд євро з надприбутків від заморожених російських активів на українську оборонну промисловість. Сьогодні Єврокомісія підписала відповідну угоду з урядами низки європейських країн", - написав він у Facebook.

За його словами, це стратегічне рішення дозволить розгорнути виробництво широкого спектра озброєння для Сил оборони, зокрема дронів, боєприпасів та інших критично важливих засобів.

"Це не лише посилення обороноздатності України, а й інвестиція у розвиток нашої промисловості. Ми стаємо більш самодостатніми й сильнішими", - наголосив міністр.

Він зазначив, що використання російських активів для посилення України – важливий крок на шляху до відновлення справедливості. Він закладає основу для виплати репарацій, які мають стати наслідком розв'язаної Росією війни.

Також міністр нагадав, що торік ЄС оголосив про спрямування загалом 3.3 мільярда євро надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні у 2024–2025 роках, зокрема частина цих коштів піде на зміцнення системи протиповітряної оборони.

"Щиро дякую Європейському Союзу та державам-членам за довіру, лідерство і підтримку у спільній боротьбі за мир і безпеку в Європі", - резюмував Умєров.

Джерело: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/pfbid02iRXS3uNL97qqApu8ciojNbyKQTMX2qtFeRFpb41ugbZiR7Lr8NEiAf9C71E7aTNGl