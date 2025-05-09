За дві доби "перемир'я" РФ не припинила обстрілювати Сумщину, загинули троє цивільних та семеро поранені - ОВА

Російські війська протягом 8 та 9 травня продовжувала обстрілювати громади Сумської області, в результаті чого загинули троє цивільних людей та семеро поранені, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Жодного "перемир’я" на Сумщині 8 і 9 травня: за дві доби росія вбила трьох цивільних мешканців. За два дні майже 200 разів ворог обстріляв територію області", - написав він у Facebook.

Глава ОВА зазначив, що також семеро людей поранені.

За його словами, наслідки ворожих ударів у громадах Річківська, Новослобідська, Шосткинська, Білопільська, Ворожбянська, Глухівська, Середино-Будська, Юнаківська, Свеська та Миколаївська (сільська).

За його словами, атакуючи громади Сумщини, РФ застосувала КАБи, "Смерчі", міномети, артилерію, FPV-дрони, дрони з ВОГами, НАРи та ракети.

"За ці два дні маємо такі пошкодження 39 приватних, один триповерховий і два багатоквартирних будинки, школа, два підприємства, два гаражі, чотири авто, магазин, електромережі", - написав він.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122200278884248644&id=61557459332368&mibextid=wwXIfr&rdid=c52434KGF3KOXbSi#