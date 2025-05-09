Інтерфакс-Україна
Події
20:52 09.05.2025

США та європейці завершують узгодження 30-денної пропозиції щодо припинення вогню між Україною та Росією

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США та європейці завершують узгодження 30-денної пропозиції щодо припинення вогню між Україною та Росією

США та їхні європейські союзники завершують роботу над пропозицією щодо 30-денного припинення вогню в Україні, яка у разі відмови означатиме запровадження нових санкцій проти Росії, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

"Сполучені Штати Америки та їхні європейські союзники завершують роботу над пропозицією щодо 30-денного припинення вогню в Україні, яка у разі відмови означатиме спільне запровадження нових санкцій проти Росії, повідомило у п’ятницю джерело у французькій дипломатичній інституції", -йдеться у повідомленні Reuters.

"Ми ще не повністю завершили проєкт, але сподіваємося, що ми перебуваємо на етапі зближення", – сказало джерело. "У найближчі години та дні може статися оголошення про припинення вогню на 30 днів або на окремі частини, що все ще обговорюється".

Зазначається, що джерело повідомило, що все ще тривають дискусії щодо того, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи надати Росії короткий час для реагування, хоча якщо вона відмовиться, то проти Москви будуть застосовані нові санкції США та ЄС. Обидві сторони координують дії щодо пакетів санкцій.

Як зазначається, у суботу відбудеться зустріч найближчих союзників України та обговорення пропозиції США та Європи.

Джерело повідомило, що політичні та технічні переговори між Європою та США активізувалися з минулого тижня. Президент США Дональд Трамп і президент Франції Макрон обговорили пропозицію щодо припинення вогню у четвер. "Під час переговорів з американцями ми відчули певне роздратування щодо позиції Росії, браку реакції та серйозності у її відповідях на те, що було запропоновано раніше", – сказало джерело. "Рішення практично прийнято".

Як повідомлялося, президент США Трамп у четвер закликав до 30-денного безумовного припинення вогню між Росією та Україною, попередивши, що Вашингтон та його партнери запровадять подальші санкції, якщо припинення вогню не буде дотримуватися.

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США. Росія в односторонньому порядку оголосила триденне припинення вогню з 8 по 10 травня.

 

Теги: #сша #вогонь #рф

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