Ще дев'ятьох дітей повернули в Україну з тимчасово окупованих територій

На підконтрольну уряду територію України повернули ще дев'ятьох дітей, повідомила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще девʼятьох українських дітей із тимчасово окупованих територій", - написала вона у телеграмі у п'ятницю.

Зарівна розповіла короткі історії трьох із них. Зокрема, про 14-річного Дмитра. Його будинок був поруч із вогневою позицією росіян, і родина жила під постійні звуки стрільби. У школі хлопця змушували співати військові пісні та метати гранати, а частину його однокласників відправили у військові табори, де їх вчили вагнерівці.

"Також повернули маленьку Катерину, маму якої змусили оформити російський паспорт, інакше їй би відмовили б у медичній допомозі під час складних пологів. Ще один хлопець, 9-річний Стас, попри погрози та переслідування з боку вчителів і ФСБ, відмовився співати гімн РФ і брати участь у мілітаризованих заходах", - написала Зарівна.