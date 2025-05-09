Інтерфакс-Україна
Події
16:36 09.05.2025

Кабмін затвердив угоду з Туреччиною про співробітництво в галузі освіти

1 хв читати
Кабмін затвердив угоду з Туреччиною про співробітництво в галузі освіти

Кабінет міністрів України затвердив міжурядову угоду з Туреччиною про співробітництво в галузі освіти.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, затверджено угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі освіти, вчинену 18 лютого 2025 року у м. Анкарі (Туреччина).

Відзначається, що угода створить правове підґрунтя для розвитку двосторонніх академічних та експертних обмінів, виконання спільних проектів, науково-дослідницької діяльності в галузі освіти та організації освітніх програм, обміну досвідом та інформацією щодо передових освітніх практик між Україною і Туреччиною.

Теги: #кабмін #угода #туреччина #освіта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:20 09.05.2025
Кабмін виділив Міноборони 10 млн грн на ремонт військової автотехніки, закупівлю оргтехніки та меблів

Кабмін виділив Міноборони 10 млн грн на ремонт військової автотехніки, закупівлю оргтехніки та меблів

17:14 09.05.2025
Кабмін передбачив повернення грошової допомоги у разі появи чи установлення місця знаходження військового, який раніше значився загиблим

Кабмін передбачив повернення грошової допомоги у разі появи чи установлення місця знаходження військового, який раніше значився загиблим

17:08 09.05.2025
Кабмін розподілив майже 1,3 млрд грн субвенції на облаштування укриттів, створення та модернізацію їдалень у військових ліцеях

Кабмін розподілив майже 1,3 млрд грн субвенції на облаштування укриттів, створення та модернізацію їдалень у військових ліцеях

20:38 08.05.2025
Порошенко: Ратифікація угоди – спроба виходу з кризи у відносинах між Україною та США

Порошенко: Ратифікація угоди – спроба виходу з кризи у відносинах між Україною та США

19:26 08.05.2025
Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

18:02 08.05.2025
Трамп повідомив про укладання першої торговельної угоди з Великою Британією

Трамп повідомив про укладання першої торговельної угоди з Великою Британією

17:44 08.05.2025
Угода про інвестфонд відбудови зобов’язує Україну забезпечити захист активів та інвестицій незалежно від змін законодавства – юрист

Угода про інвестфонд відбудови зобов’язує Україну забезпечити захист активів та інвестицій незалежно від змін законодавства – юрист

15:48 08.05.2025
Девіс: Очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди США-Україна

Девіс: Очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди США-Україна

14:30 08.05.2025
Рада ратифікувала угоду між США та Україною про створення інвестфонду

Рада ратифікувала угоду між США та Україною про створення інвестфонду

05:51 08.05.2025
Трамп планує оголосити про торговельну угоду з Великою Британією — ЗМІ

Трамп планує оголосити про торговельну угоду з Великою Британією — ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Слідчі процеси спецтрибуналу мають розпочатися у 2026 році - Каллас

Зеленський лідерам країн-членів JEF: коли ми доб’ємося припинення вогню, нам потрібен буде моніторинг

Робота Коаліції охочих допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки Європи – Зеленський лідерам країн-членів JEF

Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

ОСТАННЄ

Сі Цзіньпін у Москві: Китай співпрацює з Росією, щоб спільно просувати рівноправний і впорядкований багатополярний світ і всеосяжну, загальнокорисну економічну глобалізацію

Лубінець закликав міжнародну спільноту посилювати тиск на РФ у зв’язку із систематичними порушеннями прав людини на ТОТ

Розпочала роботу освітня платформа для жителів Криму - Міносвіти

Генштаб ЗСУ: Українські сили на Курщині станом на 16:00 відбили три атак росіян, ще чотири бої тривають

Генштаб ЗСУ: на покровському та новопавлівському напрямках з початку доби ворог здійснив по 18 атак

Ще дев'ятьох дітей повернули в Україну з тимчасово окупованих територій

Перехід на напругу 230 В з 1 липня не призведе до пошкодження побутової техніки – ДТЕК

Міносвіти оновило підходи до фінансування наукових об’єктів, які мають статус національного надбання

Слідчі процеси спецтрибуналу мають розпочатися у 2026 році - Каллас

Зеленський лідерам країн-членів JEF: коли ми доб’ємося припинення вогню, нам потрібен буде моніторинг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА