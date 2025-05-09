Кабмін затвердив угоду з Туреччиною про співробітництво в галузі освіти

Кабінет міністрів України затвердив міжурядову угоду з Туреччиною про співробітництво в галузі освіти.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, затверджено угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі освіти, вчинену 18 лютого 2025 року у м. Анкарі (Туреччина).

Відзначається, що угода створить правове підґрунтя для розвитку двосторонніх академічних та експертних обмінів, виконання спільних проектів, науково-дослідницької діяльності в галузі освіти та організації освітніх програм, обміну досвідом та інформацією щодо передових освітніх практик між Україною і Туреччиною.