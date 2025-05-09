Перехід на напругу 230 В з 1 липня не призведе до пошкодження побутової техніки – ДТЕК

Зміна стандарту напруги з 220 В на 230 В з 1 липня цього року в Україні не вплине негативно на роботу побутових приладів, повідомляється у відео групи ДТЕК у п'ятницю.

"Чи варто хвилюватися за побутову техніку?. Зовсім ні. Сучасні прилади в основному виробляються за стандартами ЄС, де 230 В – норма вже багато років. Найважливіше не сама цифра, а стабільність напруги у мережі", - пояснили в енергохолдингу.

Водночас у компанії зазначили, що у рамках нового стандарту напруги відтепер відхилення можливе на 10% – від 207 В до 253 В, що потрібно врахувати при налаштуванні реле напруги в оселях.

В ДТЕК доповнили, що перехід на новий стандарт напруги – це частина системних змін і ще один крок до євроінтеграції.

"Уже понад три роки наша енергосистема працює синхронно з європейською і перехід на 230 В – це просто наступний крок", - зазначили в енергохолдингу.

Як повідомлялося, з 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема — перехід на номінальну напругу 230/400 В.

Як зазначили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), одним з ключових нововведень є встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).

"Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори", - пояснили у комісії.

Окрім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності – електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності, додали у НКРЕКП.