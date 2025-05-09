Мерц: 30-денне припинення вогню буде тестом для Путіна

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що 30-денне припинення вогню буде тестом для керівника Росії Володимира Путіна на готовність до переговорів щодо тривалого миру.

Таку думку він висловив у п’ятницю в Брюсселі на спільній з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції.

Мерц нагадав, що 30-денне припинення вогню є ініціативою президента США Дональда Трампа, з яким канцлер Німеччини мав телефонну розмову у четвер. "Це ще одна велика ініціатива президента, яка закликає до 30-денного припинення вогню, яке розпочнеться сьогодні. Це буде випробуванням того, наскільки серйозно Путін ставиться до таких угод. Звичайно, не лише сьогодні, яке у Москві святкують як День перемоги, але й у майбутньому - ми побачимо, чи можливо перетворити 30-денне припинення вогню на справжні мирні переговори", - сказав він.

Канцлер Німеччини наголосив, що наразі "м'яч повністю на боці Москви, ніде більше". "Ми погоджуємося тут, у Європі, підтримувати Україну, Сполучені Штати також підтримують Україну. Тепер м'яч на боці Москви, і лише там (в РФ) їм потрібно показати, що уряд Росії серйозно налаштований на мир в Україні", - додав Мерц.

У свою чергу фон дер Ляєн сказала, що вважає важливим, щоб "30-денне припинення вогню, запропоноване зараз президентом Трампом і президентом Зеленським, було прийнято та згодом впроваджено". "Водночас ми також погоджуємося, що маємо вивести Україну в сильну позицію. Це включає подальшу підтримку в економічному, військовому та політичному плані, і ми підкреслюємо, що прагнемо досягти справедливого та тривалого миру", - наголосила президентка Європейської комісії.