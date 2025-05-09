Інтерфакс-Україна
Події
11:23 09.05.2025

Шмигаль обговорив із Каллас ситуацію на фронті та оборонні потреби

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Шмигаль обговорив із Каллас ситуацію на фронті та оборонні потреби

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з високою представницею Європейського Союзу Каєю Каллас ситуацію на фронті та оборонні потреби.

"Обговорили широкий спектр питань, зокрема ситуацію на фронті та оборонні потреби. Вдячні за ініціативу щодо виділення 1 млрд євро для української оборонної промисловості, а також за ініціативу щодо збільшення військової підтримки України у 2025 році", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі у Львові.

Прем'єр підкреслив, що Україна очікує, що найближчим часом буде затверджено положення про новий інструмент SAFE.

"Це дасть можливість Україні брати участь у спільних закупівлях необхідної оборонної продукції разом з державами-членами ЄС як на європейському ринку, так і безпосередньо в українських виробників", - додав він.

Окремо сторони торкнулися теми санкцій проти Росії, зокрема, Шмигаль зазначив, що розраховує, що 17-й пакет буде узгоджений і схвалений європейськими країнами якнайшвидше.

"Необхідно посилювати тиск на агресора, аби примусити його до миру. Ми також розраховуємо на подальшу роботу в питанні конфіскації заморожених російських активів і їх спрямування на потреби України", - йдеться в повідомленні.

Теги: #шмигаль #каллас

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