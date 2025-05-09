"Метінвест" долучився до створення в Запоріжжі ветеранського хабу разом із Мінветеранів та владою міста

У Запоріжжі створено ветеранський хаб за участі Міністерства у справах ветеранів України, міської ради та за фінансової участі гірничо-металургійної групи "Метінвест".

Згідно з пресрелізом комбінату "Запоріжсталь", сучасний багатофункціональний простір "Ветеран ПРО. Запоріжжя" презентовано в ході робочого візиту очільниці Міністерства у справах ветеранів України Наталіі Калмикової до Запоріжжя. Хаб для надання всебічної підтримки ветеранам війни та їх родинам відвідали Герой України, оборонець Маріуполя та "Азовсталі" Сергій Волинський, голова Запорізької ОДА Іван Федоров, секретар міської ради Регіна Харченко та операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

При цьому уточнюється, що новий ветеранський хаб об’єднує на своєму майданчику послуги для захисників та захисниць, їхніх родин та сімей полеглих героїв. Зокрема, на базі ветеранського простору працюють фахівці ЦНАП, Пенсійного фонду, центру зайнятості, кваліфікованими спеціалістами надається психологічна та правова підтримка тощо. Хаб створено в Олександрівському районі міста в історичній будівлі, де дбало збережену архітектурну виразність поєднано із безбар’єрністю нового ветеранського простору.

Міністерка у справах ветеранів Наталя Калмикова зазначила: дуже важливо, коли на місцях розуміють, що ветерани - це не про благодійність, а про величезний потенціал для розвитку регіону, міста у різних сферах.

Також відзначається, що "Метінвест" сьогодні є активним учасником процесу підтримки та реінтеграції ветеранів, адже більше тисячі працівників компанії вже повернулися з фронту до цивільного життя, у команди підприємств групи в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському. В "Метінвесті" створено екосистему по роботі з ветеранами, яка є не окремим напрямком, а всеохоплюючим підходом до всіх робочих процесів.

"Ветераноцентричність і справжня повага до героїв російсько-української війни – це цінності, які мають втілюватися у життя у конкретних прикладних рішеннях. Створення єдиного простору, де ветеран, його родина або родина полеглого героя можуть отримати необхідну підтримку та допомогу є одним із таких кроків назустріч. "Метінвест" долучається до соціально вагомих проєктів у регіонах присутності, які спрямовані на підтримку ветеранів та їх родин, а також гідне вшанування полеглих захисників України. Вже зараз допомагаємо громаді Запоріжжя у втіленні наступних проєктів ветеранської політики", - наголосив операційний директор групи Олександр Мироненко.