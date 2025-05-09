Інтерфакс-Україна
Події
10:36 09.05.2025

"Метінвест" долучився до створення в Запоріжжі ветеранського хабу разом із Мінветеранів та владою міста

2 хв читати

У Запоріжжі створено ветеранський хаб за участі Міністерства у справах ветеранів України, міської ради та за фінансової участі гірничо-металургійної групи "Метінвест".

Згідно з пресрелізом комбінату "Запоріжсталь", сучасний багатофункціональний простір "Ветеран ПРО. Запоріжжя" презентовано в ході робочого візиту очільниці Міністерства у справах ветеранів України Наталіі Калмикової до Запоріжжя. Хаб для надання всебічної підтримки ветеранам війни та їх родинам відвідали  Герой України, оборонець Маріуполя та "Азовсталі" Сергій Волинський, голова Запорізької ОДА Іван Федоров, секретар міської ради Регіна Харченко та операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

При цьому уточнюється, що новий ветеранський хаб об’єднує на своєму майданчику послуги для захисників та захисниць, їхніх родин та сімей полеглих героїв. Зокрема, на базі ветеранського простору працюють фахівці ЦНАП, Пенсійного фонду, центру зайнятості, кваліфікованими спеціалістами надається психологічна та правова підтримка тощо. Хаб створено в Олександрівському районі міста в історичній будівлі, де дбало збережену архітектурну виразність поєднано із безбар’єрністю нового ветеранського простору.

Міністерка у справах ветеранів Наталя Калмикова зазначила: дуже важливо, коли на місцях розуміють, що ветерани - це не про благодійність, а про величезний потенціал для розвитку регіону, міста у різних сферах.

Також відзначається, що "Метінвест" сьогодні є активним учасником процесу підтримки та реінтеграції ветеранів, адже більше тисячі працівників компанії вже повернулися з фронту до цивільного життя, у команди підприємств групи в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському. В "Метінвесті" створено екосистему по роботі з ветеранами, яка є не окремим напрямком, а всеохоплюючим підходом до всіх робочих процесів.

"Ветераноцентричність і справжня повага до героїв російсько-української війни – це цінності, які мають втілюватися у життя у конкретних прикладних рішеннях. Створення єдиного простору, де ветеран, його родина або родина полеглого героя можуть отримати необхідну підтримку та допомогу є одним із таких кроків назустріч. "Метінвест" долучається до соціально вагомих проєктів у регіонах присутності, які спрямовані на підтримку ветеранів та їх родин, а також гідне вшанування полеглих захисників України. Вже зараз допомагаємо громаді Запоріжжя у втіленні наступних проєктів ветеранської політики", - наголосив операційний директор групи Олександр Мироненко.

Теги: #запоріжжя #ветерани #хаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 08.05.2025
Впродовж минулої доби в Запорізькій області зафіксовано численні обстріли, одна особа поранена

Впродовж минулої доби в Запорізькій області зафіксовано численні обстріли, одна особа поранена

23:11 07.05.2025
Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до семи – ОВА

Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до семи – ОВА

13:34 07.05.2025
В Запоріжжі внаслідок атаки "шахедів" зруйновані будинки, четверо людей поранено

В Запоріжжі внаслідок атаки "шахедів" зруйновані будинки, четверо людей поранено

13:24 07.05.2025
УЧХ рятував постраждалих через обстріл РФ у Запоріжжі

УЧХ рятував постраждалих через обстріл РФ у Запоріжжі

09:23 07.05.2025
Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

23:31 06.05.2025
Троє цивільних зазнали поранень внаслідок удару ворога по Запоріжжю – ОВА

Троє цивільних зазнали поранень внаслідок удару ворога по Запоріжжю – ОВА

23:04 06.05.2025
Російські БпЛА нанесли щонайменше 13 ударів по Запоріжжю - ОВА

Російські БпЛА нанесли щонайменше 13 ударів по Запоріжжю - ОВА

22:33 06.05.2025
Пошкоджені будівлі і пожежа в одному з районів Запоріжжя внаслідок удару ворожих БпЛА – ОВА

Пошкоджені будівлі і пожежа в одному з районів Запоріжжя внаслідок удару ворожих БпЛА – ОВА

15:24 05.05.2025
Україна та Чехія домовились про відкриття українського хабу в Празі

Україна та Чехія домовились про відкриття українського хабу в Празі

19:00 03.05.2025
Кличко відвідав змагання ветеранів  "Київ незламний"

Кличко відвідав змагання ветеранів  "Київ незламний"

ВАЖЛИВЕ

На південному сході України ввечері очікуються грози, на півночі та заході - нічні заморозки

Шмигаль разом із головами МЗС країн ЄС та єврокомісарами вшанував у Львові пам’ять полеглих за Україну у війні з РФ

СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини

Британія оголосить у п'ятницю про введення жорстких санкцій щодо 100 нафтових танкерів, які використовує РФ

Впродовж доби зафіксовано 193 бойових зіткнення - Генштаб

ОСТАННЄ

В Україні на вихідних очікуються дощі, місцями заморозки на поверхні ґрунту

Британія додала до санкційних списків щодо Росії СК "Согласіє", компанії з Гонконгу та Норвегії, понад 100 танкерів

Глави МЗС країн Європи прибули до Львова для участі у двох важливих подіях

Лідери країн-членів JEF обговорили із Зеленським і Трампом перспективи 30-денного припинення вогню: ситуація рухається

На південному сході України ввечері очікуються грози, на півночі та заході - нічні заморозки

Мерц і Трамп наполягають на 30-денному припиненні РФ вогню, яке стане початком мирних переговорів

Голова Представництва НАТО: Найближчим часом ми побачимо нові обіцянки та подальші поставки допомоги Україні

Зеленський привітав українців з Днем Європи

Шмигаль обговорив із Каллас ситуацію на фронті та оборонні потреби

У Москві на військовому параді присутні очільники держав і військові з 13 країн, у місті відключено мобільний інтернет - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА