Інтерфакс-Україна
Події
09:50 09.05.2025

Листівки з лого УІНП і закликом до ветеранів ховати під одягом радянські нагороди є фейковими

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Листівки з лого УІНП і закликом до ветеранів ховати під одягом радянські нагороди є фейковими

Український інститут національної пам'яті (УІНП) заявляє, що листівки з лого УІНП, що містять заклик до ветеранів ховати під одягом радянські нагороди, є фейковими.

"Напередодні 80-річчя перемоги над нацизмом в інформаційному просторі зʼявилися фото листівки з закликом до ветеранів-червоноармійців не носити напоказ свої військові нагороди. Листівка маркована логотипом Українського інституту національної памʼяті. Інститут не має жодного стосунку до появи та поширення цієї чи інших подібних листівок. Ми дізналися про них із медіа. Це – фейк", - йдеться в повідомленні УІНП.

Зазначається, що повідомлення з листівкою транслювали в тому числі російські пропагандистські телеграм-канали.

"Тож припускаємо, що її поява є частиною російської дезінформації та пропаганди. На це також вказував Центр протидії дезінформації", - додали у відомстві.

Теги: #листівки #уінп #фейк

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