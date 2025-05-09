Інтерфакс-Україна
Події
06:31 09.05.2025

У Чорному морі - чотири ворожі кораблі- ВМС ЗСУ

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Чотири ворожі кораблі, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 14 ракет зафіксовано станом на 6:00 п'ятниці в акваторії Чорного моря, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі - три ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря – 5 суден, з яких три продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря 4 судна, з них  2 судна продовжило рух з протоки Босфор. 

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13510

Теги: #флот #війна #рф

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