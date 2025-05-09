Інтерфакс-Україна
Події
01:43 09.05.2025

США і Росія вивчають шляхи відновлення поставок російського газу до Європи – ЗМІ

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Представники США і РФ обговорюють можливість допомоги США у відновленні російського газу до Європи, повідомляє агентство Reuters у четвер, посилаючись на джерела.

"У той час як енергетичні відносини Європи з Росією замерзли, офіційні особи з Вашингтона і Москви обговорюють можливість допомоги США у відновленні продажів російського газу на континент", - повідомили агентству Reuters вісім джерел, знайомих з ходом переговорів.

Європа скоротила імпорт російського газу після вторгнення Москви в Україну в 2022 році, в результаті чого російський експортер "Газпром" зазнав збитків у розмірі 7 мільярдів доларів наступного року.

"Джерела, близькі до двосторонніх переговорів, кажуть, що відновлення ролі Москви на газовому ринку Європейського Союзу може допомогти закріпити мирну угоду з президентом Росії Владіміром Путіним", - повідомляє Reuters, наголошуючи, що "ніщо не вдарило по її (Росії – ШФ-У) економіці сильніше, ніж втрата більшої частини європейського газового ринку три роки тому".

За даними, які наводить Reuters, зараз РФ задовольняє 19% європейського попиту (до війни - 40%), в основному за рахунок скрапленого природного газу (СПГ), який постачається через Туреччину газопроводом "Турецький потік".

"За словами двох дипломатичних джерел і джерела в Білому домі, участь США також принесе користь Вашингтону, оскільки дасть йому можливість бачити і, можливо, контролювати обсяги російського газу, що повертається до Європи", - пише Reuters.

З 2022 року Європа звернулася до інших постачальників газу, в тому числі до американського експорту скрапленого природного газу (СПГ).

"Посол США Стів Віткофф і уповноважений Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв провели розмови про газ в рамках мирних переговорів щодо України, повідомили два з восьми джерел", - інформує агентство, хоча самі фігуранти не коментували цього, або заперечували.

Газпром розгляне можливість продажу газу в Європу, якщо новий власник візьме під контроль газову мережу між Росією і Європою, заявив у квітні речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю французькому журналу Le Point.

Серед країн, які все ще купують газ, - Угорщина і Словаччина, які отримують його через газопровід "Турецький потік". Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія отримують СПГ від російського "Новатека" за довгостроковими контрактами.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/us-russia-explore-ways-restore-russian-gas-flows-europe-sources-say-2025-05-08/

Теги: #рф #переговори #газ #сша

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