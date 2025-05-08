Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – Зеленський про телефонну розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів з президентом США Дональдом Трампом телефонну розмову, про зміст якої повідомив у телеграм-каналі в четвер увечері.

"Мав гарну розмову з Президентом Трампом. Привітали наші народи з днем перемоги у Європі – перемоги над нацизмом. Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – по-справжньому історичного документа, який відкриває багато нових можливостей для співпраці", - написав Зеленський у Телеграм.

Окрім того, за словами президента, темою розмови була "необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені".

" Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував. Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі", - повідомив Зеленський.

"Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно – підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність завершувати війну. І це не вперше – ми вкотре це пропонуємо. Тридцять днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру. Америка може із цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому", - додав Зеленський у наступному повідомленні у офіційному телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14151

https://t.me/V_Zelenskiy_official/14152