З початку доби Сили оборони відбили 154 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 154 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

" Російські загарбники завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 25 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 830 дронів-камікадзе та здійснили 2685 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 55 штурмових та наступальних дій, п’ять з яких станом на 22:00 четверга ще тривали.

Як повідомлялося, у середу з початку доби станом на 22:00 відбулося 139 бойових зіткнень, у вівторок 119.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24047