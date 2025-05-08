Інтерфакс-Україна
Події
22:24 08.05.2025

З початку доби Сили оборони відбили 154 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 154 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

" Російські загарбники завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 25 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 830 дронів-камікадзе та здійснили 2685 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 55 штурмових та наступальних дій, п’ять з яких станом на 22:00 четверга ще тривали. 

Як повідомлялося, у середу з початку доби станом на 22:00 відбулося 139 бойових зіткнень, у вівторок 119.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24047

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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