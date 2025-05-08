Зеленський вніс в Раду як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена – Умєров

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Це ще один системний крок до побудови ефективного механізму захисту прав і свобод наших військовослужбовців. Військовий омбудсмен — цивільна особа, яка матиме довіру захисників та їхніх родин і відповідатиме за захист прав: військовослужбовців усіх Сил оборони; поліцейських, задіяних у бойових діях, іноземців і осіб без громадянства, які служать у ЗСУ, інших осіб, визначених законом.", написав міністр у Фейсбук ввечері у четвер.

Як підкреслив Умєров, "Офіс військового омбудсмена стане допоміжним органом при Президентові України. Його основне завдання — здійснення демократичного цивільного контролю у секторі безпеки й оборони".

Передбачено чіткий порядок подання і розгляду скарг, а також дієвий механізм перевірок у військових частинах та органах управління.

Посаду військового омбудсмена президент призначатиме строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може обіймати її більш як два терміни поспіль. Заступники призначаються президентом за поданням омбудсмена.

"Так формується сильна інституція, яка матиме мандат, повноваження, довіру — і стане важливим елементом нової архітектури військової справедливості", - зазначив міністр.