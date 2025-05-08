Інтерфакс-Україна
Події
19:20 08.05.2025

Каллас анонсувала політичне рішення ЄС щодо створення трибуналу по злочинах агресії на п'ятницю

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Каллас анонсувала політичне рішення ЄС щодо створення трибуналу по злочинах агресії на п'ятницю

Європейський союз у п'ятницю прийме політичне рішення щодо створення трибуналу з воєнних злочинів агресії, вчинених РФ в Україні, повідомила верховний представник Європейського союзу Кая Каллас.

"Ми також завтра надамо остаточну політичну підтримку створенню трибуналу з воєнних злочинів, злочинів агресії. Не буде безкарності. Буде відповідальність за скоєні злочини. Також ті, хто дійсно розпочав цю війну", - сказала Каллас під час брифінгу у Варшаві в четвер напередодні свого візиту в Україну.

"І оскільки завтра у нас 9 травня, День Європи, я хочу наголосити, що всі, хто справді, справді підтримує мир, не можуть стояти пліч-о-пліч із Путіним, який розпочав цю повномасштабну війну агресії в Україні, і ті, хто справді підтримує мир, повинні бути в Україні, а не в Москві завтра", - додала вона.

 

 

Теги: #трибунал #єс #рф

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