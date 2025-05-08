Трамп повідомив про укладання першої торговельної угоди з Великою Британією

США уклали масштабну угоду з Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, вона стала першою міждержавною торговельною угодою, які США уклали з іншою країною після введення президентом США Дональдом Трамп додаткових мит.

"Угода зі Сполученим Королівством є повною та всеохоплюючою, яка зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Великою Британією на багато років у майбутньому. Завдяки нашій давній історії та спільній вірності, для нас велика честь, що Велика Британія є нашим першим оголошенням", - написав Трамп на платформі Truth Social в четвер.

"Багато інших угод, які перебувають на серйозних стадіях переговорів, будуть укладені пізніше", - додав президент США.

Раніше Трамп написав у Truth Social, що в Овальному кабінеті відбудеться велика прес-конференція, присвячена великій торговельній угоді з представниками великої і високоповажної країни. "ПЕРША З БАГАТЬОХ!" - написав Трамп.

Деталі потенційної угоди наразі невідомі, написала раніш The New York Times. Серед тем обговорення — зниження британських тарифів на американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію, а також скасування британських податків на технологічні компанії США. При цьому не уточнюється, чи йдеться про остаточне укладення угоди, чи лише про рамковий документ для подальших переговорів.

Видання зазначає, що Велика Британія підпадає під дію 25% тарифу на імпорт сталі, алюмінію та автомобілів, запровадженого Трампом, який британська сторона намагається скасувати. Крім того, у рамках загального глобального тарифу на рівні 10%, Британія не отримала додаткових "взаємних" тарифів, оскільки імпортує зі США більше, ніж експортує.