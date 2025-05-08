JYSK відкрив новий магазин на лівому березі Києва

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK у четвер відкрила новий магазин у Києві в ТЦ "Сільпо" на території житлового комплексу "Русанівська Гавань" неподалік станції метро "Лівобережна", повідомила пресслужба мережі.

Згідно з повідомленням, цей магазин став 106-м у мережі JYSK в країні.

Площа торгової зони нового магазину становить 951 кв. м, складу – 253 кв. м, офісних приміщень – 39 кв. м.

Наразі JYSK працює у 37 містах України, а також функціонує інтернет-магазин jysk.ua. Штат співробітників компанії в Україні - понад 800 чоловік.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group із понад 3,4 тис. магазинів у 48 країнах.

Виручка JYSK у 2023/24 фінансовому році становила EUR5,6 млрд.