Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року - ООН

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Квітень став найсмертоноснішим серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року: щонайменше 209 осіб загинули, ще 1146 зазнали поранень, про це йдеться у останній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Як повідомили у пресслужбі ММПЛУ, згідно з даними оприлюдненими у четвер у щомісячній доповіді захисту цивільних осіб за квітень 2025, 97% усіх постраждалих – це цивільні особи, які перебували на підконтрольній уряду України території. Майже половина з них постраждали від ракетних ударів та обстрілів, здійсненими російськими збройними силами.

"Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Київ і Харків зазнали руйнівних обстрілів, які призвели до численних смертей і поранень серед цивільних осіб", – повідомила голова ММПЛУ Даніель Белль.

За її словами, однією з основних причин такого різкого зростання кількості постраждалих стало масове застосування балістичних ракет по великих містах по всій країні.

Зокрема, під час удару балістичною ракетою по Кривому Рогу 4 квітня загинуло 20 цивільних осіб, ще щонайменше 63 були поранені. Вже за тиждень, на Вербну неділю (13 квітня) дві ракети влучили в місто Суми, внаслідок чого загинуло щонайменше 31 цивільна особа, а 105 отримали поранення. Через п’ять днів, 18 квітня, під час ракетного удару по Харкову загинула одна людина, ще щонайменше 102 були поранені. А 24 квітня в Києві внаслідок атаки із застосуванням ракет і баражувальних боєприпасів загинуло щонайменше 11 цивільних осіб і 81 особа отримала поранення.

Такий характер атак на великі міста України зберігається й у травні. Зафіксовано нові удари ракетами та баражувальними боєприпасами, зокрема по Харкову, Одесі, Запоріжжю та Києву, що знову призвело до жертв серед цивільних осіб.

ММПЛУ зазначає, що атаки, які іноді відбувалися в той час і в тих місцях, де на вулиці збиралося багато сімей, також призвели до великої кількості жертв серед дітей.У квітні щонайменше 19 дітей загинуло і 78 отримали поранення, що є найвищим підтвердженим місячним показником жертв серед дітей з червня 2022 року.

Атаки із застосуванням безпілотників малого радіуса дії в районах поблизу лінії фронту спричинили 23% усіх втрат серед цивільних осіб у квітні. Хоча більшість таких інцидентів зафіксовано в Херсонській області, одна з наймасштабніших атак сталася 23 квітня в місті Марганець (Дніпропетровська область). Унаслідок удару безпілотника по автобусу, що перевозив працівників гірничодобувного комбінату, загинуло щонайменше дев’ятеро осіб, зокрема вісім жінок, ще 58 людей отримали поранення.

Як повідомляє ММПЛУ, така кількість жертв серед цивільних осіб у квітні відображає ширшу тенденцію 2025 року – ми бачимо зростання шкоди, завданої цивільному населенню.З січня по квітень 2025 року загинуло 664 цивільні особи, ще 3425 отримали поранення, що на 59% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

"Поступове й постійне зростання кількості постраждалих серед цивільних осіб протягом цього року безпосередньо пов’язане з використанням ракет великої дальності та безпілотників у міських районах", – заявила Белль.

Вона підкреслила, що цю ситуацію ще більше ускладнюють регулярні атаки безпілотників у прифронтових регіонах, які призводять до щораз більшого і небезпечного зростання кількості жертв серед цивільних осіб, включно з дітьми.