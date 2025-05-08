Сирський обговорив із Бріґером важливість нарощення ініціативи ЄС щодо постачання боєприпасів та засобів ППО

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів відеоконференцію з Головою Військового комітету Європейського Союзу генералом Робертом Бріґером під час якої, зокрема, наголосив на важливісті нарощення ініціативи Євросоюзу щодо постачання боєприпасів та засобів ППО.

"В ході спілкування з колегою насамперед подякував особисто генералу Брігеру та загалом Європейському Союзу за військову допомогу Україні. Окремо підкреслив важливість нарощення ініціативи Євросоюзу щодо постачання боєприпасів та засобів ППО", - написав Сирський у Телеграмі у четвер.

Главком доповів генералу Бріґеру своє бачення поточної ситуації на лінії бойового зіткнення.

"Виклав своє бачення поточної ситуації на лінії бойового зіткнення. протяжністю близько 1 100 км. Водночас зазначив, що в цих непростих умовах Україна проводить реорганізацію управління Збройних Сил та переходить на корпусну структуру, яка покликана покращити керованість наших військ як в обороні, так і в наступі, з використанням новітніх способів збройної боротьби", - зазначив Сирський.

Сирський та Бріґер обговорили пропозиції щодо оптимізації та розширення підготовки ЗСУ в ЄС.

Головнокомандувач зазначив, що Україна прагне до миру та розглядає всі формати шляхів до нього.

"Україна прагне до миру та розглядає всі формати шляхів до нього. Але росія продовжує блокувати нашу базову пропозицію – припинення вогню на термін 30 днів. Тому принциповість і єдність наших міжнародних партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру. Лише тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти може змусити росію зупинити війну на сході Європи та унеможливити подальшу агресію щодо інших країн", - наголосив Сирський.