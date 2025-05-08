Окупанти вранці скинули авіабомбу на Білопільську громаду на Сумщині, один будинок зруйновано, є постраждала

Фото: ДСНС

Російські окупанти вранці 8 травня завдали авіаудари по Білопільській громаді Сумської області, внаслідок чого один житловий будинок було повністю зруйновано, ще три оселі та сім господарських споруд зазнали пошкоджень, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Зранку 8 травня ворог здійснив авіаудари по території Білопільської громади. Внаслідок обстрілу один житловий будинок було повністю зруйновано, ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель зазнали пошкоджень", - йдеться у повідомленні ДСНС у четвер.

Повідомляється, що під час обстеження території рятувальники виявили жінку під завалами. Постраждалу обережно деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги.