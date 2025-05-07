Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська пропозиція щодо припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів залишається в силі, проте Росія не відповідає на неї, продовжуючи обстріли.

"Ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів", – наголосив у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що така поведінка чітко демонструє, хто є джерелом війни, і підкреслив, що агресія Росії має завершитися, а питання її поразки — лише питання часу. За його словами, санкції проти РФ надалі зростатимуть, а міжнародне правосуддя, попри повільний темп, є неминучим.

"Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати – багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно", – наголосив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14133