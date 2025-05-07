Інтерфакс-Україна
Події
21:10 07.05.2025

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, повідомляється на сайті уряду ФРН.

Перелік оновили 6 травня, у перший день нового уряду Фрідріха Мерца.

Згідно з повідомленням, у пакеті 66 протимінних MRAP, три гаубиці Zuzana-2, ракети для IRIS-T SLM, боєприпаси для танків Leopard 2, 4 машини кінетичної оборони (Diehl Defence), 38 тисяч набоїв для Gepard, а також кілька тисяч снарядів.

Також німецькі партнери передали 70 дронів Vector та 150 HF-1, а також 10 безпілотних надводних суден, у пакеті - машини розмінування, штурмові гвинтівки та ще деяке обладнання.

 

 

Теги: #німеччина #військова_допомога

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