Алієв не прилетить в Москву

Президент Азербайджану Ільгам Алієв не полетить в Москву на заходи, присвячені 9 травня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на помічника Володимира Путіна Юрія Ушакова.

"Надійшло таке повідомлення, що Алієв не прилетить, на жаль. Пояснили так, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву", - сказав він.

За даними росЗМІ, окрім президента Азербайджану, також не прибуде в Москву і лідер Лаосу, причини не називають.

Повідомляється, що до Москви вже прибули голова Китаю Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Венесуели Ніколас Мадуро та президенти Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва і Куби Мігель Діас-Канель.

Раніше в Кремлі заявляли, що чекають у Москві понад 20 закордонних лідерів.