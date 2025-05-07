Інтерфакс-Україна
Події
20:05 07.05.2025

Алієв не прилетить в Москву

1 хв читати
Алієв не прилетить в Москву

Президент Азербайджану Ільгам Алієв не полетить в Москву на заходи, присвячені 9 травня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на помічника Володимира Путіна Юрія Ушакова.

"Надійшло таке повідомлення, що Алієв не прилетить, на жаль. Пояснили так, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву", - сказав він.

За даними росЗМІ, окрім президента Азербайджану, також не прибуде в Москву і лідер Лаосу, причини не називають.

Повідомляється, що до Москви вже прибули голова Китаю Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Венесуели Ніколас Мадуро та президенти Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва і Куби Мігель Діас-Канель.

Раніше в Кремлі заявляли, що чекають у Москві понад 20 закордонних лідерів.

 

Теги: #алієв #москва #відмова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:37 07.05.2025
Літак президента Сербії Вучича після посадки у Баку продовжив свій шлях до Москви

Літак президента Сербії Вучича після посадки у Баку продовжив свій шлях до Москви

09:40 05.05.2025
В KSE поскаржилися на відмову Міносвіти в дозволі переводити студентів-бюджетників на спеціальність "математика" через бюрократію

В KSE поскаржилися на відмову Міносвіти в дозволі переводити студентів-бюджетників на спеціальність "математика" через бюрократію

11:41 03.05.2025
Зеленський про безпеку іноземців, які їдуть в Москву на 9 травня: Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається в РФ

Зеленський про безпеку іноземців, які їдуть в Москву на 9 травня: Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається в РФ

20:51 30.04.2025
Москва знову заявляє, що буде розглядати західноєвропейських миротворців "як законні військові цілі" в Україні

Москва знову заявляє, що буде розглядати західноєвропейських миротворців "як законні військові цілі" в Україні

04:26 18.04.2025
Чехія остаточно припинила імпорт нафти з РФ - ЗМІ

Чехія остаточно припинила імпорт нафти з РФ - ЗМІ

19:13 16.04.2025
Єврокомісія хоче прискорити процес відмови у притулку в ЄС вихідцям із "безпечних країн"

Єврокомісія хоче прискорити процес відмови у притулку в ЄС вихідцям із "безпечних країн"

12:39 11.04.2025
Віткофф прибув до Москви і зустрінеться з Путіним – ЗМІ

Віткофф прибув до Москви і зустрінеться з Путіним – ЗМІ

10:50 21.03.2025
Італія і Франція не погодили 5 млрд евро на боєприпаси для України, вважають ініціативу "сирою"

Італія і Франція не погодили 5 млрд евро на боєприпаси для України, вважають ініціативу "сирою"

10:47 14.03.2025
Половина українців проти відмови від територій "за жодних обставин" - КМІС

Половина українців проти відмови від територій "за жодних обставин" - КМІС

04:22 14.03.2025
Португалія відмовилася від заміни своїх винищувачів F-16 на більш сучасні F-35 через Трампа – ЗМІ

Португалія відмовилася від заміни своїх винищувачів F-16 на більш сучасні F-35 через Трампа – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Трамп офіційно оголосив 8 травня 2025р. Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У Ватикані розпочався конклав

Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

ОСТАННЄ

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

У Резерв+ оновлення: Автоматично продовжено відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн

Ратифікація угоди "про мінерали" зі США призначена на 8 травня, голосів буде більше 280 – нардеп

На Полтавщині через атаку БпЛА без світла понад 900 абонентів

Для підприємств ОПК вже видано 13 пільгових кредитів на суму більшу ніж 960 млн грн – Мінстратегпром

Україна готова до мирних переговорів після повноцінного припинення вогню – Єрмак

Глава МЗС Німеччини Вадефуль запевнив Україну в європейській підтримці

"Запоріжжяобленерго" отримає дві мобільні підстанції в рамках грантової угоди з Францією на EUR200 млн

Трамп офіційно оголосив 8 травня 2025р. Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У Ватикані розпочався конклав

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА