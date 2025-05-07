Інтерфакс-Україна
Події
18:15 07.05.2025

Дрони СБУ завдали удару по ключових оборонних заводах РФ "Базальт" та "Сплав" - джерело

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Далекобійні дрони Служби безпеки України вночі в середу, 7 травня, уразили два заводи ВПК в російському тилу, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело в СБУ.

"Бавовна "завітала" на "Базальт" – головне оборонне підприємство рф з виготовлення озброєннь і боєприпасів для усіх родів військ армії рф (Красноармійськ, Московська обл.). Там місцеві жителі нарахували щонайменше сім вибухів, після яких розпочалася пожежа. А також на завод "Сплав" – єдине в рф підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони (Тула). Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення", - вказується у повідомленні.

Окрім того, рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території Московської області план "Ковьор", який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс. Авіакомпанії скасували сотні рейсів.

"На відміну від росіян, які б’ють по житлових багатоповерхівках у мирних містах, СБУ працює чітко по військових об’єктах, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей росії триватиме й надалі", - повідомило джерело.

Теги: #впк #дрони #рф

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