Ліквідовано 2 лісові пожежі в Ізюмському районі Харківщини - прокуратура

Підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісгоспів ліквідували пожежі у Борівському та Оскільському лісництвах Ізюмського району Харківської області, внаслідок яких знищено понад 133 га хвойної підстилки лісів.

"Найбільша з цих пожеж сталася поблизу с. Новоплатонівка на території Борівського лісництва Ізюмського району. Там горіла трава та хвойна підстилка. О 19:40 6 травня пожежу на площі 110 га вдалось локалізувати, а 7 травня о 17:00 — ліквідувати", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківської області.

Всього до ліквідації пожеж залучались 64 рятувальника та 23 од. техніки ДСНС. Крім того, на місці пожеж працювали сапери ДСНС, які перевіряли території, проїзні шляхи та протипожежні розриви задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.