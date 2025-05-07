Мобілізований, який збирався навести російські КАБи на свій підрозділ, отримав 15 років в'язниці – СБУ

Суд визнав винним у державній зраді (ч.2 ст. 111 КК України) мобілізованого з Харківської області призначив йому у покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

"Засудженим є місцевий мобілізований, якого окупанти дистанційно завербували у серпні 2024 року. На замовлення російського ГРУ зрадник мав скоригувати повітряний удар по підрозділу, в якому проходив службу. В обмін на координати для вогневого ураження воєнна розвідка рф обіцяла "евакуювати" агента до країни-агресора", - повідомляє Служба безпеки України.

Як було встановлено, за домовленістю з куратором мобілізований мав прибути до визначеного місця на передовій, де окупанти обіцяли підготувати йому "коридор" для перетинання лінії фронту.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали чоловіка восени 2024 року, коли він готувався навести російські керовані авіабомби на ціль, а потім втекти до РФ.

За даними спецслужби, у разі переходу через лінію боєзіткнення фігурант збирався вступити до російських угруповань, щоб воювати проти України.

Також у ході розслідування слідчі СБУ встановили, що мобілізований додатково шпигував за бойовими позиціями української ППО, яку ворог сподівався "обійти" під час авіаудару.