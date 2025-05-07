У Сумах планується збудувати 4 "підземних школи", в області їх налічуватиметься 11, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Загалом у Сумах планується збудувати 4 "підземних школи". В області їх налічуватиметься 11. З головою Держагентства відновлення Сергієм Сухомлином обговорили, як можна спростити реалізацію таких проєктів для невеликих закладів освіти", - написав Шмигаль в телеграм-каналі під час візиту з урядовою командою в Сумську область.

За його словами, безпека навчального процесу — ключовий напрям уряду у сфері освіти.