Інтерфакс-Україна
Події
13:54 07.05.2025

У Сумах планується збудувати 4 "підземних школи"

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У Сумах планується збудувати 4 "підземних школи"

У Сумах планується збудувати 4 "підземних школи", в області їх налічуватиметься 11, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Загалом у Сумах планується збудувати 4 "підземних школи". В області їх налічуватиметься 11. З головою Держагентства відновлення Сергієм Сухомлином обговорили, як можна спростити реалізацію таких проєктів для невеликих закладів освіти", - написав Шмигаль в телеграм-каналі під час візиту з урядовою командою в Сумську область.

За його словами, безпека навчального процесу — ключовий напрям уряду у сфері освіти.

Теги: #підземні_школи #суми

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