Інтерфакс-Україна
Події
11:23 07.05.2025

УЧХ допомагає постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

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УЧХ допомагає постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український  Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим  в Києві на місцях ліквідації наслідків  російської атаки БпЛА.

"Цієї ночі столиця вкотре зазнала обстрілів. Волонтери загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста надавали допомогу на трьох локаціях. Зокрема, у Святошинському районі Києва волонтери надали 2 постраждалим першу допомогу, ще 5 людей отримали першу психологічну допомогу", - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці

Наразі волонтери надають допомогу у Шевченківському районі Києва. УЧХ встановив пункт допомоги, де постраждалі можуть зарядити гаджети, випити чаю та отримати необхідну підтримку. На цієї локації першу психологічну допомогу вже отримали 10 людей. 

Як повідомлялось в результаті російського обстрілу столиці 2 загиблих та 8 постраждалих. 

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки у Святошинському, Шевченківському та Дніпровському районах Києва. 

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва.

 

 

Теги: #учх_київ #тчху #учх

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