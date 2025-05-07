УЧХ допомагає постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим в Києві на місцях ліквідації наслідків російської атаки БпЛА.

"Цієї ночі столиця вкотре зазнала обстрілів. Волонтери загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста надавали допомогу на трьох локаціях. Зокрема, у Святошинському районі Києва волонтери надали 2 постраждалим першу допомогу, ще 5 людей отримали першу психологічну допомогу", - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

Наразі волонтери надають допомогу у Шевченківському районі Києва. УЧХ встановив пункт допомоги, де постраждалі можуть зарядити гаджети, випити чаю та отримати необхідну підтримку. На цієї локації першу психологічну допомогу вже отримали 10 людей.

Як повідомлялось в результаті російського обстрілу столиці 2 загиблих та 8 постраждалих.

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки у Святошинському, Шевченківському та Дніпровському районах Києва.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва.