Інтерфакс-Україна
Події
11:02 07.05.2025

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про ратифікацію угоди про копалини в новій редакції

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Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про ратифікацію угоди про копалини в новій редакції

Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва знову розглянув законопроєкт про ратифікацію угоди між США та Україною про корисні копалини та рекомендував Верховній Раді його прийняти з доповненнями комітету, повідомив голова комітету Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Ми повернулися до питання і рекомендували  Верховній Раді прийняти новий текст закону про ратифікацію", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у середу. 

Він пояснив, що в текст законопроєкту включено пропозицію депутата від фракції "Батьківщина" Григорія Немирі. 

Мережко підкреслив, що ці зміни мають, скоріше, редакційний характер і суттєво не впливають на нормативний зміст закону про ратифікацію. 

За його словами, редакційні зміни дають можливість збільшити кількість голосів депутатів з різних фракцій у підтримку законопроєкту про ратифікацію на пленарному засіданні Верховної Ради. 

Як повідомлялось, парламент планує розглянути законопроєкт №0309 про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови у четвер.

Теги: #законопроєкт #угода_про_копалини #зміни #ратифікація

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