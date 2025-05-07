Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про ратифікацію угоди про копалини в новій редакції

Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва знову розглянув законопроєкт про ратифікацію угоди між США та Україною про корисні копалини та рекомендував Верховній Раді його прийняти з доповненнями комітету, повідомив голова комітету Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Ми повернулися до питання і рекомендували Верховній Раді прийняти новий текст закону про ратифікацію", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Він пояснив, що в текст законопроєкту включено пропозицію депутата від фракції "Батьківщина" Григорія Немирі.

Мережко підкреслив, що ці зміни мають, скоріше, редакційний характер і суттєво не впливають на нормативний зміст закону про ратифікацію.

За його словами, редакційні зміни дають можливість збільшити кількість голосів депутатів з різних фракцій у підтримку законопроєкту про ратифікацію на пленарному засіданні Верховної Ради.

Як повідомлялось, парламент планує розглянути законопроєкт №0309 про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови у четвер.