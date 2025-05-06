Троє цивільних зазнали поранень внаслідок удару ворога по Запоріжжю – ОВА

Троє мирних жителів Запоріжжя зазнали поранень внаслідок ворожого удару по місту, повідомляє в телеграм-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок.

"Троє людей дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Попередньо, одна людина перебуває під завалами зруйнованого ворожим ударом будинку. Пошуково-рятувальна операція триває. Деталі атаки уточнюються", - написав Федоров у Телеграм.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19176