Інтерфакс-Україна
Події
21:14 06.05.2025

Найближчими тижнями будуть представлені нові пакети підтримки України та тиску на РФ – Зеленський

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Найближчими тижнями будуть представлені нові пакети підтримки України та тиску на РФ – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський анонсував дипломатичні рішення з прийняття нових пакетів підтримки України та тиску на РФ найближчими тижнями.

"Загалом найближчі тижні мають бути дуже активними для України в дипломатії. Ми готуємо рішення та готуємо нові пакети підтримки. Ми готуємо нові кроки тиску на Росію заради того, щоб захистити наших людей. Дякую всім, хто з Україною", - повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

Він повідомив про підготовку до перших перемовин з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. "У нас із ним є речі, які зможуть економічно посилити обидві наші країни й дати більше безпеки на десятиліття. Чекаємо зустрічі. Я бажаю успіху на посаді", - сказав Зеленський.

 

Теги: #санкції #дипломатія #зеленський

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