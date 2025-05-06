Інтерфакс-Україна
Події
20:45 06.05.2025

ЄС планує внести компанії з В'єтнаму, Туреччини, ОАЕ, Узбекистану та Сербії до 17-го пакету санкцій щодо РФ

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ЄС планує внести компанії з В'єтнаму, Туреччини, ОАЕ, Узбекистану та Сербії до 17-го пакету санкцій щодо РФ

Євросоюз планує в рамках 17-го пакету антиросійських санкцій запровадити обмеження проти низки компаній із третіх країн, зокрема Туреччини та В'єтнаму, повідомляє у вівторок видання The Financial Times із посиланням на джерела.

"Близько 10 із них - компанії з третіх країн, зокрема ОАЕ, Туреччини, Сербії, В'єтнаму та Узбекистану", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що в'єтнамські юрособи можуть бути занесені в подібні санкційні списки вперше.

Крім того, згідно зі співрозмовниками видання, 17-й пакет санкцій передбачає заборону на експорт у Росію ще низки товарів подвійного призначення, зокрема деяких хімічних речовин.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела писав, що в Єврокомісії пропонують у рамках 17-го пакета антиросійських санкцій запровадити обмеження щодо 60 фізосіб і юросіб, а також приблизно 150 суден.

Санкції ЄС вимагають одностайної підтримки 27 країн-членів ЄС і повинні продовжуватися кожні шість місяців.

На початку травня глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що країни ЄС мають намір підготувати черговий пакет санкцій щодо РФ, спробують скоординувати його із сенаторами зі США. За словами французького міністра, санкції будуть потрібні, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні.

 

Теги: #санкції #європа #пропозиції

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