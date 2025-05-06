Інтерфакс-Україна
Події
19:12 06.05.2025

У Києві на Воскресенці майже на тиждень перекриють рух трамваїв для ремонту тепломережі

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У Києві на Воскресенці майже на тиждень перекриють рух трамваїв для ремонту тепломережі

Рух трамваїв буде закритий у Дніпровському та Деснянському районах Києва між вулицею Сержа Лифаря та проспектом Алішера Навої з 6 до 12 травня включно на період ліквідації наслідків пошкодження теплової мережі на вул.Остафія Дашкевича, повідомляється на сайті Киевскої міської державної адміністрації у вівторок.

Зокрема, на період робіт маршрути №№22, 27, 29, 32, 33 будуть скорочені до просп.Алішера Навої, маршрути №№28 і 35 будуть тимчасово закриті і буде введений тимчасовий маршрут №28-А від вул. Милославської до вул.Сержа Лифаря на житловому масиві Вигурівщина-Троєщина, який повністю перекриватиметься маршрутом №5.

Водночас запроваджується тимчасовий автобусний маршрут № 28-Т, який рухатиметься від вул. Милославської до вул. Остафія Дашкевича за схемою: вул. Чорних Запорожців – Воскресенський просп. – вул. Алішера Навої – вул. Князя Романа Мстиславича – вул. Миропільська, далі за власним маршрутом. Таким чином, від пов'язуватиме житловий масив Вигурівщина-Троєщина з тимчасовою кінцевою трамвайних маршрутів на просп.Алішера Навої і не доходитиме до лінії метрополітену, для зв'язку з якою користувалися більшість пасажирів закритих чи скорочених трамвайних маршрутів.

При цьому передбачені зміни в роботі маршрутних такcі:

маршрут № 242 прямуватиме від вул. Вадима Гетьмана до вул. Остафія Дашкевича за власною схемою з подальшим рухом вул. Чорних Запорожців – Воскресенський просп. – вул. Алішера Навої – вул. Князя Романа Мстиславича – вул. Миропільська – далі за власним маршрутом;

маршрут № 476 – від вул. Північної до вул. Остафія Дашкевича – вул. Чорних Запорожців – Воскресенський просп. – вул. Алішера Навої – вул. Князя Романа Мстиславича – далі за власним маршрутом;

маршрут № 555 – від вул. Миколи Кибальчича до вул. Остафія Дашкевича за власним маршрутом, далі вул. Чорних Запорожців – Воскресенський просп. – вул. Алішера Навої – вул. Князя Романа Мстиславича – далі за власним маршрутом.

Зміни діятимуть з 20:00 6 травня орієнтовно до 6:00 12 травня, повідомили у КМДА.

 

Теги: #київ #транспорт

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