Інтерфакс-Україна
Події
18:44 06.05.2025

Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

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Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти
Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA/35455

Росіяни у вівторок вдарили балістикою по передмістю Сум - загинула дитина, відомо також про шістьох поранених, більшість з них — діти, одна дитина у вкрай важкому стані, повідомляє ОВА.

"Загинула дитина внаслідок ворожого ракетного удару по передмістю Сум… Шестеро людей поранено. Більшість травмованих – діти. Одна дитина у вкрай важкому стані. Під ударом росіян опинилася цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні у телеграм.

Теги: #ракетний_удар #суми

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