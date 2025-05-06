Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA/35455

Росіяни у вівторок вдарили балістикою по передмістю Сум - загинула дитина, відомо також про шістьох поранених, більшість з них — діти, одна дитина у вкрай важкому стані, повідомляє ОВА.

"Загинула дитина внаслідок ворожого ракетного удару по передмістю Сум… Шестеро людей поранено. Більшість травмованих – діти. Одна дитина у вкрай важкому стані. Під ударом росіян опинилася цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні у телеграм.