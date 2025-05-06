Інтерфакс-Україна
Події
18:25 06.05.2025

Рятувальники евакуювали 50 осіб з території Сумської області – ДСНС

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Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 50 жителів Сумщини і трьох жителів Харківщини, повідомляє пресслжуба ДСНС.

"Білопільська та Ворожбянська громади: за першу половину дня у безпечне місце вивезли близько 50 осіб, серед яких - діти та люди похилого віку. Евакуація здійснюється з використанням броньованої техніки. Рятувальники адресно прибувають до людей, які виявили бажання евакуюватися, після чого перевозять їх до автобусів ДСНС", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.Крім того, з селища Борова і села Вище Солоне Харківської області вивезли трьох людей.

"Закликаємо всіх мешканців, у населених пунктах яких оголошена обов’язкова евакуація: не зволікайте! Ваше життя – найцінніше. Виїжджайте до безпечних територій. Евакуація триває. Бережіть себе!", - наголосили рятувальники.

Теги: #харківщина #дснс #евакуація #сумщина

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