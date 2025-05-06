Через атаку з російського дрону загинув житель Червоного Яру Херсонської області, ще одного травмовано

Фото: Херсонська ОВА

Один житель с. Червоний Яр (Бериславський р-н Херсонської обл.) загинув внаслідок атаки російського безпілотника, ще один отримав травми, його доправлено до шпиталю, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Внаслідок вибуху поранення, несумісні з життям, дістав 26-річний чоловік. Щирі співчуття родичам загиблого. Також вибухову травму та перелом стегна отримав чоловік, 58 років. Нині він — у лікарні під наглядом медиків", - написав Прокудін в Телеграм у вівторок ввечері.