Інтерфакс-Україна
Події
17:33 06.05.2025

За два роки програмою "єВідновлення" скористалися майже 100 тис. родин - Шмигаль

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За два роки програмою "єВідновлення" скористалися майже 100 тис. родин - Шмигаль

За два роки програмою "єВідновлення" скористалися майже 100 тис. українських родин, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цими днями виповнюється два роки одній з магістральних урядових програм — "єВідновлення"... За два роки програмою скористалися майже 100 тисяч українських родин, які отримали кошти для відновлення пошкоджених домівок або придбали нові за житлові сертифікати", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, допомога родинам на ремонт пошкодженого житла вже становить 9,8 млрд грн., а держава також дала можливість згенерувати 17,4 тис. житлових сертифікатів на суму понад 25 млрд грн.

Серед іншого, він повідомив, що уряд уже отримав майже тисячу заяв на виплати для будівництва нового житла на власній земельній ділянці. 

"Постійно додаємо до програми "єВідновлення" нові опції. Зокрема, вже доступні компенсації для ВПО та можливість оплатити житловим сертифікатом перший внесок за іпотекою "єОселя"... Вже 16,7 тисячі українських родин ним скористалися", - розповів Шмигаль.

Теги: #шмигаль #євідновлення

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