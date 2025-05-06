Інтерфакс-Україна
Події
17:21 06.05.2025

Кабмін направив понад 26 млн грн на закупівлю сучасних медавтомобілів - Шмигаль

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Кабмін направив понад 26 млн грн на закупівлю сучасних медавтомобілів - Шмигаль

Кабінет міністрів направив понад 26 млн грн на закупівлю сучасних медичних автомобілів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні посилюємо спроможності нашої медицини. Спрямовуємо понад 26 млн грн на закупівлю сучасних медичних автомобілів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, оновлення автопарку медиків означає оперативність реагування, що часто є ключовим для порятунку життя людини.

Теги: #кабмін #медавтомобілі

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