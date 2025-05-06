Кабмін направив понад 26 млн грн на закупівлю сучасних медавтомобілів - Шмигаль

Кабінет міністрів направив понад 26 млн грн на закупівлю сучасних медичних автомобілів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні посилюємо спроможності нашої медицини. Спрямовуємо понад 26 млн грн на закупівлю сучасних медичних автомобілів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, оновлення автопарку медиків означає оперативність реагування, що часто є ключовим для порятунку життя людини.