Американська компанія Tetra Tech допоможе у підготовці українських фахівців з розмінування

Міністерство оборони України та американська компанія Tetra Tech спільно проводитимуть навчання українських операторів засобів механізованого розмінування.

"Підготовка за участі Tetra Tech буде проходити на базі навчально-випробувального комплексу з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки (Ukrainian Training and Testing Complex – UTTC)", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони за підсумками зустрічі представників міністерства з компанією.

Як зазначається, особливу увагу сторони приділили обговоренню того, як посилити практичну складову навчання інструкторів, операторів засобів механізованого розмінування та фахівців БпЛА, що використовуються для виявлення вибухонебезпечних предметів.

Tetra Tech є провідною компанією в галузі охорони довкілля, водопостачання та сталого інфраструктурного розвитку, яка надає консалтингові та інженерні послуги. В Україні компанія займається, зокрема, проєктами щодо гуманітарного розмінування.