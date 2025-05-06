Військові ЗСУ взяли участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі

Військовослужбовці Збройних сил України 5 травня взяли участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"Військовослужбовці та військовослужбовиці Збройних Сил України з багатонаціональної Операції ІНТЕРФЛЕКС взяли участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі, який знаменує завершення бойових дій на континенті під час Другої світової війни. Парад відбувся в Лондоні, 5 травня 2025 року", - йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу у телеграмі у вівторок.

Пресслужба цитує міністра оборони Великої Британії Джона Гілі на параді: "У розпал першої повномасштабної війни в Європі з часів Другої світової війни доречно, що Збройні Сили України, які зараз воюють на передовій свободи, були представлені на заході".

За його словами, це об'єднання символізує глобальну підтримку "продовження боротьби України за свободу проти неспровокованого, незаконного вторгнення росії".

День перемоги в Європі, відомий як День Перемоги, відзначається щороку 8 травня на честь дня, коли союзники офіційно прийняли капітуляцію Німеччини у 1945 році.

Представники ЗСУ, які взяли участь у параді, перебувають у Великій Британії в рамках багатонаціональної операції "Інтерфлекс" – навчальної програми Збройних Сил Великої Британії для українських новобранців, що проводиться разом з 12 країнами-партнерами.

Коли український контингент, під синьо-жовтий прапором України, пройшов повз ложу Королівської родини та провідних політиків Великої Британії, вони отримали військове вітання від Короля Чарльза ІІІ та оплески. Також, глядачі біля Адміралтейської арки, дарували оплески, коли повз них проходив контингент українських військових у складі процесії.

Крім України, у церемонії також взяли участь військові з Австралії, Канади та Нової Зеландії - вони несли прапори своїх держав. Під час параду були представлені стяги кожної нації Співдружності.